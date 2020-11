Donald Trump perd son sang froid sur le parcours de golf: "Je déteste ce fichu trou" (vidéo)

Donald Trump a passé sa matinée de Thanksgiving (fête traditionnelle américaine) à perdre son sang-froid sur le terrain de golf, le président sortant a été filmé en train de jurer alors qu'il manquait un coup évident.

Le commandant en chef a montré un visage frustré alors qu'il se livrait jeudi à son hobby, entouré de ses conseillers avant le dîner organisé au Trump National Golf Club de Sterling, en Virginie.

Dans une séquence vidéo obtenue par TMZ, on peut voir Donald Trump enchaîner une série de balançoires rapides d'entraînement, mais l'échauffement ne semble pas aider sa cause, le président grogne alors "Oh m**** '' alors qu'il touche la balle quelques secondes plus tard.

Le joueur de 74 ans envoie après sa balle dans le lac devant lui, tombant assez loin du green.

"Je déteste ce fichu trou", s'exclame alors Trump en regardant la balle disparaître sous la surface de l'eau.

Un comité de concertation très attendu se tient aujourd'hui: voici les points qui seront abordés

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce vendredi 27 novembre ?