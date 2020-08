Taylor Swift surprend une fan belge: elle ne s’attendait pas à ça

Sur Twitter, une jeune belge a fait le buzz grâce à son tweet sur Taylor Swift. La chanteuse lui a même répondu.

Delphine a fait le buzz sur Twitter sans même le savoir. La jeune belge est partie en vacances au début des vacances. Elle écrivait alors: "Je serai sans téléphone ni wifi durant les deux prochaines semaines. Si Taylor (Swift, ndlr) décide de faire quelque chose d’important, s’il vous plaît, criez dans mes messages."



Hasard ou coïncidence, c’est justement le moment qu’a choisi Taylor Swift pour sortir son album surprise sur le net. Le tweet de sa fan belge a donc fait le tour des réseaux et fait beaucoup rire. Enormément de gens ont commenté et liké. "Je commence à la suivre pour voir sa panique quand elle sera de retour."



Ses parents et amis ont tenté de la prévenir. C’est seulement en rentrant chez elle qu’elle a vu son tweet devenir viral et surtout qu’elle a vu la réponse de Taylor Swift. La chanteuse lui a répondu: "Bienvenue de retour de tes vacances. Nous sommes tous de sombres fées des bois maintenant. N’hésite pas à prendre un panier en osier et à nous rejoindre." C’est évidemment une référence à son nouvel album: "Folklore".