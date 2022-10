"C’est quoi cette merde?": le fou-rire de Camille Lellouche lorsque son chéri s’incruste sur une de ses vidéos

Elle cartonne sur tous les points: en chanson, en vidéo, sur scène et sur les réseaux sociaux.

On aime Camille Lellouche pour son naturel et sa dernière vidéo postée sur Instagram le 8 octobre ne déroge pas à la règle.



Alors que la jeune femme se filme pour remercier son public du soutien qu'il lui apporte, on voit quelqu’un apparaître au loin dans un couloir derrière situé derrière elle, vêtu d’un masque de cheval Camille Lellouche, qui se filme en mode selfie, voit également l'homme-cheval sur son écran et elle ne s’attend visiblement pas DU TOUT à voir débarquer son conjoint sur sa vidéo.

"C’est quoi cette merde?", éclate-t-elle de rire, face à la situation et au masque improbable que porte son amoureux. Mutique, il lui tend une brosse afin qu’elle lui fasse la "crinière", ce qui n’arrange pas son fou-rire. "Je vais me pisser dessus", prévient-elle. "Je peux vous dire que je me fais pas chier…", annonce-t-elle, attendrie.

Sur le reste de la vidéo, on voit son conjoint vivre paisiblement, toujours un masque de cheval sur la tête. Manger une carotte sur le canapé tout en regardant une chaîne équestre… Bref, du grand n’importe quoi! "Vous vouliez voir mon chéri, bah voilà", commente-t-elle. Ça valait le détour!