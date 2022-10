Dix ans après les accusations d'agressions sexuelles: la date du procès entre Kesha et son producteur a enfin été fixée

Après une bataille juridique de près de dix ans, la date du procès entre la chanteuse Kesha et son producteur, Dr. Luke, a enfin été fixée. "Le procès commencera l'année prochaine en été à New York", a déclaré un juge lors d'une audience vendredi, selon les médias américains qui ont relayé l'information.

La chanteuse a poursuivi le producteur de musique en 2014 pour agressions sexuelles. Kesha dit avoir été violée par Dr Luke en 2005 et avoir, par la suite, été "abusée émotionnellement" pendant des années. Ses accusations ont été rejetées : le producteur nie tout et affirme que la chanteuse a inventé cette histoire pour se défaire de son contrat de disque. Il a déposé une demande pour rupture de contrat.

L'affaire a eu un impact sur la carrière des deux artistes. Par exemple, Kesha ne s'est pas produite pendant un certain temps car elle était toujours sous contrat, et Dr Luke, qui a également travaillé avec des artistes comme Katy Perry et Nicki Minaj, a vu son travail décliner.