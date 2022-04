Festival de Cannes 2022: les frères Dardenne en lice pour la Palme d'or

Les premières informations tombent au compte-goutte ce jeudi 14 avril concernant le Festival de Cannes. La 75ème édition de cet événement attendu par tous les cinéphiles se déroulera du 17 au 28 mai sur la Croisette.

Parmi ces premières informations, on sait d'ores et déjà que la Belgique est à l'honneur. Lukas Dhont avec son film "Close" - qui retrace la vie de deux adolescents qu'un événement impensable sépare - est en compétition pour la Palme d'or ainsi que les frères Dardenne avec leur film "Tori et Lokita". Cette fois, les deux frères proposeront de plonger dans l'histoire de deux jeunes exilés, au lien indéfectible, venus s'établir en Belgique. Habitués des marches, les deux cinéastes ont déjà obtenu deux Palmes d'Or pour "Rosetta" (1999) et "L'Enfant" (2005). Lors de leur dernier passage sur la Croisette, le duo avait par ailleurs remporté le Prix de la mise en scène avec "Le Jeune Ahmed".

On sait également que le dernier film de David Cronenberg et de James Gray sont en lice pour la Palme d'or.

Un Russe dans la sélection

L'organisation du festival avait annoncé qu'il n'y aurait pas de délégation russe cette année en réponse à la situation en Ukraine.

Le cinéaste russe Kirill Serebrennikov, qui a quitté légalement son pays, sera en compétition officielle au Festival de Cannes en mai avec un film historique autour du compositeur Tchaïkovski, a annoncé jeudi le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux.



Le réalisateur, pour la troisième fois en compétition ("Leto", "La fièvre de Petrov"), est également metteur en scène et ouvrira en juillet le Festival d'Avignon après avoir récemment quitté la Russie, pour s'installer à Berlin.