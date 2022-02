Jennifer Aniston et Brad Pitt: ce rendez-vous secret à Paris pour la Saint-Valentin

Selon le magazine Closer, cette Saint-Valentin a été particulière pour Brad Pitt et Jennifer Aniston. L'ancien couple a, en effet, été aperçu ensemble partageant un dîner à Paris à l'hôtel Costes. Et une cliente de décrire la scène qu'elle a aperçue: "Jennifer Aniston était habillée très simplement, jean et petite veste courte et s'est installée à une table, dans un des petits salons". L'acteur est apparemment arrivé quelques minutes plus tard et a été reconnu par les clients de l'établissement.

Hasard du calendrier, les deux acteurs étaient bien présents dans la ville lumière au même moment le soir de la fête des amoureux.

La ministre française de la Culture Roselyne Bachelot a en effet croisé Brad Pitt à la Bourse de Commerce, un musée consacré à l'art contemporain à travers la Collection Pinault le 14 février et a partagé une photo de cette rencontre sur Instagram.

Jennifer Aniston était, elle, à Paris pour le tournage du second volet du film Netflix "Murder Mystery", qui se déroule dans le quartier des Champs-Elysées.

Rencontre amoureuse ou amicale? Les deux acteurs, anciennement mariés, restent quoiqu'il arrive, en bons termes.