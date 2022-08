Johnny Depp serait actuellement à la recherche d'une résidence à Paris: voici pourquoi

D'après les informations du magazine people "Closer", Johnny Depp serait à la recherche, en ce moment, d'un bien immobilier en région parisienne. La raison? L'acteur américain souhaiterait se rapprocher de son fils Jack Depp.

On le sait, ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvante pour Johnny Depp, qui livrait une bataille judiciaire à son ex-femme, l'actrice Amber Heard. S'il est finalement ressorti vainqueur de cette bataille dans laquelle les deux ex s'accusaient mutuellement de violences conjugales, il souhaiterait faire appel de la décision, tout comme la star d'"Acquaman".

Boycotté de nombreuses productions hollywoodiennes, l'acteur de 59 ans s'est tourné du côté de l'Hexagone, endroit où il a tourné le prochain film dans lequel il apparaîtra. C’est sous les ordres de la réalisatrice franco-algérienne Maïwenn Le Besco que Johnny Depp a repris du poil de la bête sur le tournage de "Jeanne du Barry", durant le mois de juillet.

Et selon les informations du magazine "Closer", l'ex star de "Pirate des Caraïbes" est particulièrement tombée sous le charme de la capitale française pendant le tournage du film. Si bien qu’il souhaiterait même s'y installer et serait ainsi à la recherche d'une propriété en région parisienne.

Mais si Johnny Depp se projette dans la capitale française, c'est aussi pour une autre raison : son fils, Jack Depp, âgé de 20 ans. L’acteur souhaiterait en effet acquérir "une résidence où il pourra passer enfin plus de temps avec son fils, Jack, 20 ans, qui est très souvent dans la capitale", a-t-on appris.

Son fils, Jack, est loin des projecteurs contrairement à son père qui, lui, a passé la majorité de sa vie dans la lumière. Le frère de Lily-Rose Depp serait surprotégé depuis son enfance et ne possèderait d'ailleurs aucun réseaux sociaux. On sait malgré tout qu’il a entretenu une relation avec Camille Jansen, une célèbre mannequin et youtubeuse.

Affaire à suivre donc. Père et fils seront-ils enfin réunis ?