"Kate et William sont plus détendus depuis le départ de Meghan et Harry de la famille royale", selon une biographe royale

Angela Levin est une biographe royale britannique. Elle suit avec attention les faits et gestes de la famille royale d'Angleterre. S'adressant dans une émission radio TalkRadio, l'experte a dévoilé ses observations après la tournée de 3 jours réalisée par le prince William et son épouse Kate Middleton dans le Royaume-Uni pour rendre hommage au travail incroyable d'individus et d'organisations qui sont allés au-delà des attentes en réponse à la pandémie de coronavirus.

Et la biographe de développer son point de vue: "Ils ont changé depuis que le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille royale en mars. Ils sont plus détendus ces derniers moins, et moins sous les attaques..."

Kate et William n'ont pas hésité à même partager un moment tendre alors qu'ils étaient en train de rôtir des Marshmallows au dessus d'un feu lors d'une visite au château de Cardiff... Et la biographe de décrire: "Ils riaient. Ils formaient une équipe."

Et Angela Levin de saluer la décision du couple de faire cette tournée: "Je n'aime pas vraiment cette expression, mais vous pouvez voir qu'ils sont naturels ensemble et qu'ils espèrent tous les deux faire la bonne chose au bon moment."

Dimanche, le couple a quitté la gare d'Euston à bord du Royal Train pour les 9 arrêts de leur tour éclair de 48 heures et 1250 miles à travers l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles.

Ils ont finalement rejoint la Reine sur le palier du château de Windsor, et le prince Charles et Camilla pour une photo de famille. Cela faisait 9 mois qu'ils n'avaient pas été photographiés ensemble.