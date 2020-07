Kim Kardashian sort du silence et demande de "faire preuve d'empathie" face à la maladie de Kanye West

Jusqu'aujourd'hui, Kim Kardashian était toujours restée la plus discrète possible sur la bipolarité de son mari, Kanye West. Mais vu les récents événements, elle a été obligée de sortir du silence. Dans une longue story Instagram, elle partage son ressenti et réclame de l'indulgence à l'égard du candidat à 'élection présidentielle.

Lors de son premier meeting le week-end dernier, il avait fondu en larmes devant l'assemblée, révélant qu'il avait voulu que sa femme avorte lorsqu'elle était enceinte de leur première fille, North. S'en est suivie une série de tweets dans lesquels il révèle notamment que Kim Kardashian et Kris Jenner avaient voulu le faire interner. Il accuse également sa femme d'avoir été infidèle et parle de son souhait de divorcer dans des tweets qu'il a rapidement supprimés. Le clan Kardashian ne compte pas se laisser faire et Kim, opposée à sa candidature à l'élection présidentielle, pourrait elle-même demander le divorce.

Mais dans ses messages postés sur Instagram, elle réclame malgré tout de l'indulgence à l'égard du père de ses 4 enfants.

"Tous ceux qui ont cette maladie, ou qui connaissent quelqu’un qui en souffre, savent à quel point il est difficile et douloureux de la comprendre. Je n’ai jamais parlé publiquement d’à quel point cela nous a affectés, parce que je suis très protectrice envers nos enfants et Kanye a le droit au respect de son intimité quand cela touche à sa santé. Mais, aujourd’hui, j’ai le sentiment de devoir parler de la stigmatisation autour de cette maladie mentale", a expliqué Kim Kardashian.

"Il est brillant, mais compliqué"

Elle relate son impuissance face aux troubles dont souffre son mari. "Je comprends que Kanye soit sujet à des critiques, parce qu’il est une personnalité publique et ses actions peuvent causer pas mal d’opinions. Il est brillant, mais compliqué", a-t-elle ajouté.

Elle demande de "faire preuve d'empathie" à l'égard de son mari et dépeint le portrait d'un artiste incompris : "c'est un artiste et un homme noir, qui a vécu la mort de sa mère, et qui doit gérer la solitude causée par son trouble de bipolarité", écrit encore Kim Kardashian. "Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son cœur et savent que, parfois, ses mots ne correspondent pas à ses intentions. Vivre avec une personne bipolaire ne diminue pas ou n’invalide pas ses rêves et sa créativité", dit-elle enfin.