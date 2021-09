Laeticia Hallyday en veut à David et Laura: "Jade et Joy n’existent plus pour eux"

Alors qu'on pensait les tensions apaisées après le règlement de l'héritage de Johnny Hallyday, il semble que tout ne soit pas encore au beau fixe entre Laeticia et les deux aînés de son défunt mari.

À l'occasion de l'inauguration de la statue à l'effigie du Taulier et de la diffusion d'un concert hommage, la mère de Jade et Joy s'est confiée au Parisien sur les rapports qu'elle entretient avec David Hallyday et Laura Smet. Et c'est plutôt tendu malgré un léger mieux.

"Les choses se sont un peu apaisées, mais nos rapports restent compliqués. J’ai tendu la main plusieurs fois, j’aurais aimé que cette histoire d’héritage reste en famille, qu’on se parle autour d’une table il y a quatre ans, quand Johnny est parti, qu’on puisse parler des décisions de mon mari. Mais on n’est pas une famille ordinaire", a déclaré la veuve de Johnny.

Elle aimerait visiblement que les deux aînés du chanteur défunt aient davantage de contacts avec leurs petites sœurs.

"On a un sentiment d’abandon, poursuit-elle. Mes filles Jade et Joy n’existent plus pour eux, elles n’ont plus de lien avec David et Laura".

Malgré tout, Laeticia garde l'espoir que le temps fasse son œuvre : "Je pense qu’avec le temps, les choses vont s’apaiser. C’est juste des incompréhensions. Johnny n’a certainement pas fait les choses correctement avant son départ, mais on ne va pas réécrire l’histoire. Et j’espère qu’un jour Jade et Joy retrouveront leur frère et leur sœur", dit-elle encore.

David et Laura ne prendront pas part au concert hommage à Johnny.