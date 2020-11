Laeticia Hallyday "est amoureuse d'un acteur": son identité dévoilée par Voici

Le 26 octobre, Bernard Montiel, passionné par les Hallyday, avait annoncé sur le plateau de Touche pas à mon poste que Laeticia Hallyday avait retrouvé l'amour. Selon l’animateur, la veuve de Johnny Hallyday, séparée du restaurateur Pascal Balland, était en couple avec un acteur.

"La relation avec Pascal Balland était dure, car Johnny était toujours au milieu. On peut comprendre que Pascal ait été ennuyé et que du coup, ils ont préféré se séparer. Sauf que, ça lui est vite passé cette gêne de Johnny entre eux puisqu’elle est retombée amoureuse, et tant mieux. Ça sortira le week-end prochain", a précisé l’homme de 63 ans.

Bernard Montiel n’avait cependant pas voulu dévoiler son nom, mais a donné quelques indices en plateau. "Elle est amoureuse d’un homme qui est dans le monde du cinéma. C’est un acteur, c’est aussi un réalisateur et c’est un homme célibataire", a ajouté le chroniqueur de TPMP.

Mais vendredi, l'identité du nouveau compagnon de la mère de Jade et Joy a été dévoilée par le magazine Voici. Il s'agit de Jalil Lespert, acteur de 44 ans et ex-compagnon de l'ancienne Miss France Sonia Rolland. Ils se seraient rencontrés durant l'été dernier. L'homme, étant aussi réalisateur, voulait tourner un film sur la vie de Johnny Hallyday. Depuis, ils vivraient une belle histoire d'amour...



Toujours selon Voici, Jade et Joy ont fait la connaissance de Aliosha, Gena, enfants de Jalil Lespert nés de son union avec l'actrice Bérangère Allaux, et Kahina, la fille qu'il a eue avec Sonia Rolland.



Le 30 octobre, Jalil Lespert a publié une vidéo intrigante sur son compte Instagram. Les images montrent deux allumettes en train de s’embraser. Selon Voici, Laeticia Hallyday aurait commenté le post par ces mots: "Love at first sight".



En exclusivité pour Bel RTL, la mère de Jade et Joy avait abordé sa rupture avec Pascal Balland. "Là, je me suis séparée. Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie. Mais c’était plus un pansement", a-t-elle indiqué. Elle a désormais rencontré un autre homme, "[mais] on [reste] tous des orphelins de Johnny, conclut-elle. Aussi bien les fans que moi, que Jade et Joy… que David et Laura. [Nous le sommes tous.]”

