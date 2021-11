Laurent Baffie évoque sa métamorphose physique: "J'ai fait de la chirurgie esthétique" (vidéo)

Invité sur le plateau de l'émission Touche Pas à mon poste ce mercredi soir, l'humoriste Laurent Baffie a évoqué sa récente transformation physique que nous évoquions en

ce début de semaine après une apparition samedi soir dans l'émission de Laurent Ruquier. Alors que Cyril Hanouna introduit ce sujet en lui disant: "Les gens ont dit que tu étais magnifique". Laurent Baffie lui coupe la parole et lui dit: "Ha non, les gens m'ont dit qu'ils ne m'avaient pas reconnu".

Laurent Baffie a assumé sur Twitter avoir eu recours à la chirurgie esthétique: "J'ai fait des implants (capillaires) et mes poches sous mes yeux il y a deux ans... C'est très bizarre parce que j'ai vu des centaines d'artistes faire des implants et je n'ai pas senti une grande émotion et moi, je ne sais pas si les gens m'aiment bien ou ils

s'occupent de moi mais ils en parlent..."