"J'ai mis 15 minutes à comprendre que c'était Laurent Baffie": l'humoriste apparaît métamorphosé

Laurent Baffie a fait une apparition télévisée remarquée ce samedi dans l'émission "On est en direct" diffusée sur France 2. Mais pour une fois, ce n'est pas pour ses propos que les téléspectateurs ont retenu son passage, mais pour sa métamorphose physique. Le Français de 63 ans est apparu plus chevelu et un peu barbu. Alors que certains téléspectateurs écrivent ne pas l'avoir reconnu, d'autres se sont demandés sur Twitter, s'il avait eu recours à de la chirurgie esthétique. "J’ai mis 15min à comprendre que c’était Laurent Baffie”, peut-on lire sur Twitter.

"Pareil ! Je ne l'ai reconnu qu'a sa voix, ses blagues et sa posture. Apparemment, il a fait une greffe de cheveux mais son visage je le trouve différent ...", écrit Hélène.

"Je trouve que #LaurentBaffie s'est beaucoup embelli il a fait des implants aux cheveux et une petite barbe ça lui va très bien ça le rajeunit énormément...!!!", note Nina.

Après de nombreuses suppositions, certains estiment qu'il a énormément maigri. Et d'espérer que l'humoriste n'est pas malade.