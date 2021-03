Nagui répond en live au courrier d'une téléspectatrice: "Marre de vous entendre dire que vous êtes Arabe"

L'animateur de variétés Nagui a profité ce lundi d'une faute de français d'une candidate de son émission "N'oubliez pas les paroles" pour mettre les choses au point avec une téléspectatrice dont le courrier ne lui avait visiblement pas plu.

En effet, Nagui, né à Alexandrie en Egypte, a corrigé une candidate lundi qui a nerveusement émis dans les paroles de la chanson "L'aigle noir", "La oiseau". Ce à quoi Nagui a lancé en boutade: "Mais oui, à Casablanca, on dit "la oiseau", je suis désolé!", avant d'enchaîner : "Oh ça va! Entre Arabes, si on ne peut plus faire des vannes!"

Après cette allusion à ses origines, l'animateur de France 2 en a profité pour évoquer le courrier d'une téléspectatrice qui l'avait visiblement énervé: "Il y a quelqu’un qui m’a écrit en disant: "Il y en a marre, chaque fois vous dites que vous êtes Arabe".

Nagui a alors répondu: "Oui, désolé! Je m’en excuse!" en regardant la caméra droit dans les yeux.

"Alors je vais faire des prises de sang, des tests ADN et des tests biologiques, et je vais transmettre à tout le monde."

Et d'éteindre le feu: “Voilà, ce ne sont que des clins d’œil sympathiques et rien d’autre. Et puis calmez-vous ! Portez-vous bien ! Soyez heureuse !".