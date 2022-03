Pete Davidson s'est fait un nouveau tatouage en l'honneur de Kim Kardashian

Comment prouver de manière irréversible son amour à sa compagne? Pete Davidson en a une petite idée et il l'a mise en application... C'est la première concernée, Kim Kardashian, qui en a fait la révélation ce week-end sur le plateau du "Ellen Show", une émission très populaire aux États-Unis.

En effet, la star de téléréalité a indiqué que Pete Davidson avait récemment fait un tatouage en son honneur: il a écrit sur son torse "My girl is a lawyer", ce qui signifie "Ma copine est avocate". Une erreur dans le texte? Non, non, ce tatouage fait référence aux études de droit que Kim Kardashian vient de terminer dans l'optique d'ouvrir un cabinet et de réformer le droit aux USA.



Ce n'est pas le premier tatouage que Pete fait en l'honneur de sa chère et tendre. Il y a quelques semaines, Kim Kardashian avait confié sur le plateau de la même émission que Pete Davidson avait plusieurs tatouages à son effigie, dont un simple "Kim" quelque part sur le corps.

Une nouvelle trace indélébile de son amour qui ne devrait pas plaire à Kanye...