Stromae en direct chez Jimmy Fallon: découvrez sa prestation exceptionnelle (vidéo)

Le Tonight Show de Jimmy Fallon recevait hier soir Stromae, venu chanter son dernier single "Santé".

La sortie du nouvel album de Stromae, "Multitude", est prévue pour le 4 mars 2022, comme l'artiste l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Avec la publication du clip de son nouveau single "Santé" un peu plus tôt, la promotion du nouvel opus du chanteur va bon train. Son passage dans le célèbre talkshow de Jimmy Fallon s'inscrit également dans ce mouvement.



Alors qu'il était 23h30 aux États-Unis, 5h30 en Belgique, Stromae a entonné son dernier tube sur le plateau de la fameuse émission. Entouré de ses musiciens et de nombreux danseurs, tous en chemise blanche et cravate, l'artiste a chanté son ode "à ceux qui ne célèbrent pas". Au centre de l'image, encerclé, Stromae apparait tel un géant, moteur de ce manège lancinant. Une chorégraphie soigneusement préparée, comme en témoignent les images des coulisses (voir ci-dessous).