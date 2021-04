Taylor Swift bat un record des Beatles

Trois albums du même artiste à la première place des charts britanniques en un an, c’est chose faite pour Taylor Swift. La chanteuse américaine bat ainsi un record jusqu’ici uniquement détenu par les Beatles.

Taylor Swift a utilisé la pandémie de coronavirus à bon escient. La chanteuse américaine a sorti trois albums en moins d’un an. Mais plus que ça, Taylor Swift s’est retrouvée à la première place des charts britanniques à trois reprises avec ses albums "Folklore", "Evermore" et sa nouvelle version de "Fearless" récemment sortie.

Ce palmarès était autrefois détenu uniquement par les Beatles qui avait sorti entre 1965 et 1966 "Help!", "Rubber Soul" et "Revolver". Taylor Swift explose ce record puisque le groupe iconique avait sorti ces trois projets en 364 jours, tandis que la chanteuse a diffusé les siens en 269 jours.

Du côté américain, Taylor Swift compte 9 albums à avoir décroché la première place depuis le début de sa carrière, dont les trois derniers. Ces chiffres la loge au même niveau que Madonna… rien que ça.