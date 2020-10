This is Us: le tournage de la série adopte d'étonnantes précautions pour limiter la propagation du coronavirus (vidéo)

Le tournage de la 5ème saison de la série "This Is Us" continue au milieu de la pandémie du coronavirus, en adoptant d'importantes précautions de sécurité pour protéger tout le monde du COVID-19.

L'actrice Chrissy Metz a montré sur son compte instagram les vitres en plastique qui séparent les acteurs les uns des autres entre les scènes.

Chaque acteur a sa propre capsule et est protégé les uns des autres par une fine barrière en plastique. Justin Hartley a accepté de faire une démonstration dans son propre coin et a commencé à remuer ses bras avec insistance pendant que Chrissy le filmait.

"Zone A toute la journée! Le tournage peut sembler un peu différent cette année, mais nous sommes de retour", a écrit l'actrice en légende de cette vidéo.

Le premier épisode de la 5ème saison sera diffusé dans une semaine aux Etats-Unis. L'actrice ne précise pas quand cette vidéo a été filmée, mais elle laisse penser qu'il y a quelques semaines.

Plus tôt ce mois-ci, l'acteur Justin Hartley a partagé une vidéo amusante de l'intérieur du pod, où il a joyeusement annoncé qu'il filmait une scène avec Chrissy avant de se frapper la tête en plaisantant contre la séparation en plastique.