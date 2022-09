Virginie Efira évoque des moments humiliants dans sa carrière: "Je me faisais refuser de partout"

Ce mardi 6 septembre, Virgina Efira était l'invitée de l'émission C à vous. Elle y assurait la

promotion du film "Revoir Paris" qui sort dans les salles obscures ce mercredi. Ce film est un drame sur les attentats du 13 novembre 2015.

Ce passage dans l'émission C à vous était aussi l'occasion pour l'actrice de 45 ans d'évoquer sa carrière et des moments plus humiliants.

Alors qu'elle a brillé sur le tapis rouge de la Mostra de Venise il y a quelques jours, les festivals du cinéma n'ont pas toujours accueilli la Française à bras ouverts.

En effet, Virginie Efira a évoqué la première fois où elle s'est rendu au festival de Cannes. “Je me faisais vraiment refuser de partout. Même dans les soirées les plus pourries, on ne voulait pas de moi”, a-t-elle confié.

Si Virginie s'était rendue à Cannes, c'était pour promouvoir un film: “À un moment donné, je participais à un film belge qui n'a jamais vraiment existé. Un film avec des gens qui faisaient des combats mais qui jouaient comme des pieds. On faisait des photos de tournage avant même qu'il y ait un scénario, tout ça était un peu nul”, s'est souvenue l'actrice. “On logeait dans un camping à côté mais on faisait quand même un peu les malins en arrivant. Donc oui, je me suis souvenue de moments d'humiliation quoi."

