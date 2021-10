Des ours bruns rôdent dans le quartier de Meghan et Harry et menacent leurs poules

Meghan et Harry ont du souci à se faire… Il semblerait en effet que des ours bruns aient été aperçus rôdant à proximité de leur luxueuse propriété. Attention au poulailler !

Dans leur belle résidence de Riven Rock à Montecito, en Californie, les Sussex ont installé un superbe poulailler baptisé avec humour "Archie Chick’Inn". Le couple a cependant du souci à se faire pour ses poules quand on sait que des ours bruns ont été aperçus rôdant dans le quartier. Il semble même qu’ils aient déjà fait des dégâts chez certains voisins… C’est une information du quotidien britannique The Mirror.

Des habitants du quartier affirment en effet avoir déjà eu affaire à ces animaux sauvages. L’un d’eux rapporte avoir pris la photo d’un ours brun s’approchant de son poulailler. Un autre indique avoir surpris un ours en train de manger une poule. Et le mois dernier, des ours ont également été repérés près de deux écoles de Montecito. Les élèves étaient effrayés mais il n’y a heureusement pas eu d’incidents.

Ce n’est malheureusement pas le cas chez tout le monde… Penelope Bianchi, 74 ans, vit à côté de chez Meghan et Harry. Cette voisine déplore la mort de huit de ses poules : "Nous dînions à l'extérieur et avons entendu les poules faire du bruit. C'est une bonne chose que nous ayons été à la maison sinon il est quasi certain que l'ours serait entré par effraction dans le garage pour achever toutes les poules. C'est la première fois que cela se produit en 40 ans", raconte-t-elle à The Mirror et priant ses voisins les Sussex de "renforcer la sécurité autour de votre poulailler."