Funérailles du prince Philip: des répétitions ont eu lieu à Windsor (photos)

Comme à chaque événement royal, rien ne sera laissé au hasard ce samedi à l'occasion des funérailles du prince Philip, l'époux de la Reine Elizabeth II. Tout a été minutieusement planifié minute par minute. Ce jeudi, de nombreuses répétitions ont eu lieu aux abords du château de Windsor, où la chapelle Saint George accueillera la messe d'adieux du duc d'Edimbourg.





30 personnes assisteront aux funérailles

Le palais de Buckingham a dévoilé la liste de 30 personnes qui assisteront aux obsèques du prince Philip ce samedi. Le duc d’Edimbourg, décédé vendredi dernier à l’âge de 99 ans, reposera à partir de samedi dans le caveau royal, à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.





Le cortège funèbre ne sera composé que de la famille proche et des amis du défunt. La cérémonie "reflétera les affiliations militaires du duc et le parcours personnel de son Altesse royale", a déclaré jeudi un porte-parole du palais de Buckingham.





Les princes William et Harry marcheront derrière le cercueil du duc d'Édimbourg avec leur père, Charles, sa sœur la princesse Anne et d'autres membres de la famille royale dans le cadre d'une procession privée avant le service funèbre samedi. William et Harry ne se retrouveront pas l'un à côté de l'autre, a ordonné la Reine.





Le cercueil dans une Land Rover conformément à ses volontés

Parmi les volontés du prince Philip, l'utilisation d'un 4X4 Land Rover spécialement conçu pour conduire son cercueil du château à la chapelle Saint-George. Le Land Rover Defender, qui arbore une teinte spécifique de vert choyée par les militaires et le prince Philip, occupera une place centrale puisqu'il sera suivi à pied lors de la procession.

Le 4X4 modifié, dispose d'une partie arrière découverte où prendra place le cercueil du prince Philip, qui sera maintenu bien en place par arrêts métalliques spécialement conçus.