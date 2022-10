Kate Middleton souhaite se réconcilier avec sa belle-soeur Meghan Markle

La princesse de Galles espère renouer avec Meghan Markle lors de sa prochaine visite aux États-Unis, selon le magazine Us Weekly.

"Une fois que les plans de Kate et William à Boston seront gravés dans le marbre, elle prévoit d'étendre une branche d'olivier à Meghan dans le but de réunir les frères et de les réconcilier", a déclaré un proche de la famille royale ajoutant que Kate Middleton pense que c'est ce que la princesse Diana et la reine Elizabeth II "auraient voulu".

De son côté, Meghan Markle serait prête à faire l'effort tant que les dates ne rentrent pas en conflit avec son agenda, a poursuivi l'initié. Les deux couples seront sur la côte est des Etats-Unis au même moment.

Le prince William et son épouse devraient assister à la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix Earthshot Prize à Boston le 2 décembre, marquant leur premier voyage aux États-Unis depuis 2014.

Le duc et la duchesse de Sussex seront, eux, à New York, à peu près au même moment pour le gala du prix Ripple of Hope de l'organisation Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR).

Le couple a été nommé comme l'un des lauréats du prix Ripple of Hope de cette année pour son "travail sur la justice raciale, la santé mentale et d'autres initiatives d'impact social par le biais de leur Fondation Archewell", selon un communiqué de presse.

Les tensions sont vives entre les deux femmes depuis que l'ancienne actrice de la série "Suits" aurait fait "fondre en larmes" Kate Middleton avant son mariage en 2018 avec le prince Harry.

Lors de l'interview explosive du couple avec Oprah Winfrey, Meghan Markle avait affirmé que l'inverse s'était produit et que c'est Kate Middleton qui l'avait fait pleurer. Elle avait raconté: "Quelques jours avant le mariage, [Kate] était contrariée par les robes de demoiselle d'honneur et cela m'a fait pleurer. Cela m'a vraiment blessé", avait-elle décrit à Oprah Winfrey.

"Ce fut une semaine vraiment difficile avant le mariage. Kate était contrariée par quelque chose, mais elle s'est excusée. Et elle m'a apporté des fleurs et un mot en s'excusant..."