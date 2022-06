La Reine Elizabeth organise une grande fête pour les 40 ans du prince William et de son épouse Kate

La Reine organisera cet été une fête conjointe pour le 40ème anniversaire du prince William et de Kate Middleton, révèle le journal du Sun. Le duc de Cambridge, qui célèbre ses 40 ans ce mardi, aurait reçu le feu vert pour organiser une fête au château de Windsor ou au domaine de Sandringham.

Des sources royales ont déclaré au Mirror qu'il avait été convenu que lui et Kate, qui a célébré ses 40 ans en janvier, devraient "célébrer leurs anniversaires avec style". L'hiver dernier à cause des restrictions liées à la pandémie du coronavirus, aucune fête n'avait été organisée pour la duchesse de Cambridge. Elle avait célébré son anniversaire avec ses 3 enfants et son époux dans leur résidence d'Anmer Hall.

La Reine, 96 ans, pourrait se joindre à eux et aux autres membres de la famille royale, si elle se sent bien. Une source du palais a déclaré au Mirror que la monarque, qui souffre ces derniers mois de problèmes de mobilité, ne confirmera sa présence que le jour de la fête.

Très peu de détails ont filtré sur les festivités. Une seule chose est certaine. Le prince Charles et Camilla seront là. Ils sont très proches des Cambridge.

Le prince William a déjà célébré des anniversaires conjoints dans le passé, partageant son 18ème anniversaire avec le 40ème du prince Andrew, le 50ème de la princesse Anne et le 70ème de la princesse Margaret.