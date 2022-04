Le prince Charles décontenancé par sa brève rencontre avec le prince Harry et Meghan: "C'était cordial mais gênant"

Le prince Harry et Charles ne se sont pas parlé depuis leur rencontre qualifiée de "gênante" au château de Windsor la semaine dernière, a affirmé un initié.

Le duc de Sussex et son père se seraient parlé pendant seulement 15 minutes après leur arrivée au palais de Windsor où ils ont pris le thé avec la Reine. Une étape furtive pour le duc et la duchesse de Sussex qui se sont envolés ensuite pour rejoindre les Pays-Bas et assister aux compétitions des Jeux Invictus.

La rencontre entre le prince Harry et son père le prince Charles aurait été "cordiale mais légèrement gênante", selon des initiés.

Depuis cette rencontre, le père et le fils ne se sont plus parlé.

Des sources de haut niveau pensent également que la visite secrète, révélée par le journal The Sun, était une tentative de leur part d'ouvrir la voie à des "places à l'avant-plan" sur le balcon de Buckingham Palace et lors des autres événements organisés à l'occasion du Jubilé de la Reine qui aura lieu en juin.

Selon le journal du Mirror, le prince Charles se sent "perdu" après avoir entendu les commentaires tenus par son fils à la journaliste américaine Hoda Kotb lors des Jeux Invictus.

Une source a confié au Mirror: "Harry adorait revoir sa grand-mère et il est parfaitement conscient de son âge avancé. Il souhaite désespérément que Lili rencontre son arrière-grand-mère et qu'Archie la revoie. A 3 ans, Archie est susceptible de se souvenir de l'événement."

Une possible apparition au jubilé?

Lors de cette interview, Harry a révélé qu'il ne savait pas s'il ferait partie des célébrations du Jubilé. Le duc de Sussex s'est également extasié sur sa "relation spéciale" avec sa grand-mère mais a refusé de confirmer qu'il reviendrait bien au Royaume-Uni pour fêter ses 70 ans sur le trône.

Lorsqu'on lui a demandé s'il reviendrait au Royaume-Uni pour marquer le jubilé de platine, Harry a déclaré à NBC: "Je ne sais pas si je viendrai. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité et tout le reste. C'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de tout faire pour que mes enfants puissent la rencontrer."

Mais selon des initiés proches du camp des Sussex, Harry est "favorable" à un retour au Royaume-Uni pour participer aux célébrations spéciales.

Une source a déclaré au Mirror: "Harry est certainement en faveur d'y aller, donc naturellement des plans sont mis en place pour qu'il fasse le voyage s'il veut confirmer. Il y a la question de la sécurité du prince et de sa famille qui doit être abordé et l'affaire judiciaire en cours qui doit être réglée."

Le duc et la police du Met pourraient trouver un accord sur la question de la sécurité. Harry pourrait se voir offrir une protection financée par le contribuable s'il devait assister à des événements familiaux publics, détaille le Mirror.

La famille royale ne veut pas d'un spectacle "Meghan et Harry"

Mais d'autres craintes subsistent au sein de la famille royale. Alors que le prince Harry et Meghan réalisent en ce moment un documentaire pour la plateforme Netflix, aucune caméra ne sera invitée sur le balcon à côté d'eux, s'ils devaient y faire bonne figure.

Une source a également déclaré au Daily Mail, que le prince Charles nourrissait des craintes que le jubilé de platine ne se concentre pas uniquement sur la Reine.

"Beaucoup sont déçus qu'Andrew ait éclipsé le service du souvenir du prince Philip et ne veulent pas que le cirque de Meghan et Harry détourne le Jubilé. C'est le spectacle de la Reine et devrait être centré sur elle et ses 70 ans de service plutôt que sur la mode de Meghan, les enfants et Harry. Charles et toute la famille sont d'accord là-dessus."

Harry et Meghan n'ont pas encore confirmé qu'ils assisteront à la fête de quatre jours de la Reine, qui aura lieu du 2 au 5 juin à Londres.