Le prince Harry évoque pour la première fois les photos de lui prises nu à Las Vegas

Le prince Harry est apparu ce jeudi dans un podcast avec l'acteur Dax Shepard dans lequel il a tenu des propos qui font trembler un peu plus la Cour d'Angleterre. Il a expliqué avoir déménagé aux Etats-Unis avec femme et enfant pour rompre un "cycle" de "souffrance" dans sa famille, après s'être rendu compte que son père, le prince Charles, le traitait "comme il avait lui-même été traité", a-t-il

déclaré dans cette interview.

Pour la première fois, le Prince s'est également exprimé pour la première fois sur les photos de lui nu diffusées en 2012 alors qu'il faisait la fête à Las Vegas.

S'exprimant sur le podcast Armchair Expert, l'acteur Dax Shepard a été brutalement honnête avec le duc: "Je suis vraiment ravi de vous rencontrer car, en toute divulgation, je suis la personne la plus mal informée de la famille royale, du moins dans mon cercle. Tu es le seul que j'ai jamais connu et simplement parce que tu étais sur ces superbes photos de nus à Vegas. Et je me suis littéralement dit: 'Ce mec est l'esprit d'une fête!'", A-t-il ajouté.

Ce à quoi Harry a répondu: "Je suis sûr, tu cherches constamment d'autres personnes pour justifier, en quelque sorte ton propre comportement, n'est-ce pas?"

"C'est ça!" s'est-il exclamé.

Dax Shepard a continué à flatter le prince, et lui a dit: "En plus de cela, j'étais comme ça, 'Oh mon Dieu! Il a un beau corps! Vous étiez en grand forme."

"D'accord, maintenant ça devient bizarre," rit Harry, avant d'ajouter: "C'était quelques semaines avant que je parte en Afghanistan."

"Au moins, je ne courais pas sur le Strip (principale avenue de Las Vegas), déshabillé ou nu", a-t-il ajouté.

Le couple a plaisanté sur le fait que Dax possède un calendrier torride d'hommes, et le prince Harry s'est demandé: "Pourquoi n'étais-je pas le gars du mois septembre?"

Le prince Harry n'a pas manqué de tacler une fois de plus son père, le prince Charles et la famille royale dans cette émission, vivement critiquée ce matin dans les tabloïds britanniques qui accusent le prince de gagner son argent en se victimisant.

Le prince Harry a quitté le Royaume-Uni l'année dernière pour une nouvelle vie aux États-Unis avec Meghan et son fils Archie après que le couple a démissionné de la famille royale.