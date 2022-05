Le prince Harry absent du jubilé de la Reine? Il est inscrit ce week-end-là à un tournoi de polo en Californie

C'est une information qui a attiré l'attention de nombreux observateurs royaux. Le week-end des festivités organisées à l'occasion du jubilé de la Reine, le prince Harry pourrait être absent parce qu'il doit disputer un tournoi avec sa nouvelle équipe de polo. Le prince Harry fait, en effet, désormais partie de l'équipe de polo de Santa Barbara surnommée les "Los Padres". Désormais domicilié en Californie avec son épouse et ses 2 enfants, Harry renoue avec ses anciennes passions et s'est inscrit dans l'équipe de polo locale, disputant ses premières compétitions.

Selon l'agenda du tournoi qui a été partagé par le club, il existe un conflit dans son emploi du temps... à moins que le prince Harry ait déjà prévu de ne pas assister au jubilé de platine de la Reine.

Le jour férié du jubilé commence le jeudi 2 juin et se termine le dimanche 5 juin, avec des apparitions de la famille royale attendues sur le balcon du palais de Buckingham à chaque extrémité de la célébration.

Mais l'apparition de la Reine sur le balcon du palais de Buckingham pour marquer la fin des célébrations de son jubilé de platine n'est, en aucun cas, garantie, a déclaré une source bien placée.

Les matchs de polo à Santa Barbara se jouent les vendredis et dimanches après-midi, rapporte The Telegraph. On ne sait pas si Harry a partagé ses plans avec le palais ou s'il envisage même d'être présent au jubilé.

Parlant de la perspective qu'il manque l'événement, l'auteure royale Angela Levin a réagi à cette éventualité : "Les priorités de Harry en matière de polo par rapport au Jubilé anéantissent tout indice qu'il se soucie vraiment de sa grand-mère, quelles que soient les excuses qu'il trouve. Beaucoup de gens seront soulagés qu'il reste à l'écart, mais pas la personne la plus importante de toutes la Reine."

Le prince Harry a demandé que sa sécurité soit assurée s'il revenait à Londres, ce que sa grand-mère lui avait promis. Reste à savoir l'accueil qui sera réservé au Prince.

Harry pourrait toujours revenir pour la parade de la couleur le jeudi, mais il n'a pas encore donné d'indication publique qu'il le fera. Il a précédemment déclaré qu'il ne pouvait pas revenir au Royaume-Uni.

"Charles et William sont furieux des mensonges émis à leur sujet dans l'interview d'Oprah Winfrey... (...) Et il faudrait que Meghan ait le courage d'affronter Kate après ses allégations trompeuses dans l'interview d'Oprah. Elle craint les gros titres si elle revient au Royaume-Uni", détaille Tom Bower, un chroniqueur royal.