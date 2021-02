Le prince Harry va-t-il renoncer à ses titres royaux et devenir citoyen américain? Qui lui a donné ce conseil et pourquoi?

Voilà un an que Meghan Markle, son époux, Harry, et leur fils, Archie, se sont installés outre-Atlantique. Ils avaient décidé de prendre leurs distances avec la famille royale, mais aussi avec la presse britannique.

Ce n'est pas pour autant qu'ils ont été aux abonnés absents pendant un an. Ils se sont à plusieurs reprises exprimés sur certaines thématiques, et ont également pris part à certaines causes importantes leurs yeux.

Aujourd'hui, le Mirror révèle qu'Angela Levin, experte de la famille royale britannique, a conseillé à Harry d'abandonner ses titres royaux et de devenir citoyen américain.

Selon elle, Il ne peut partager des opinions parfois politiques en tant que prince. S'il veut être libre de "donner ses opinions politiques", il doit changer de statut.

"Je pense que la décision d'Harry de donner des leçons à la population sur comment vivre, quoi faire et pour qui voter est une erreur de jugement, et encore plus aux Etats-Unis", estime la spécialiste qui fait référence à son point de vue exprimé après les émeutes au Capitole.

Il avait dénoncé ces violences qui, selon Harry, sont "contraires à la démocratie", pointant également du doigt "l'extrémisme violent organisé sur les réseaux sociaux".

Un choix à faire ?

"Avoir ses titres royaux lui a permis de conclure diverses affaires lucratives, mais il ne peut pas ou ne devrait pas avoir les deux", affirme Angela Levin, qui pense qu'il devrait pas "s'exprimer en tant que membre de la famille royale qui utilise toujours ses titres royaux".

Harry va-t-il écouter ce conseil ? Difficile à dire étant donné qu'un autre son de cloche, celui du biographe Andrew Morton, précise que les tensions avec la famille royale seraient "apaisées".

Le prince Harry sera présent en Angleterre, seul, prochainement à l'occasion 95e anniversaire de la reine Elizabeth II, du 100e anniversaire du prince Philip et de l'inauguration de la statue de la princesse Diana.

