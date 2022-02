Le prince Louis de Luxembourg rompt ses fiançailles avec Scarlett-Lauren Sirgue

Moins d'un an après avoir annoncé leurs fiançailles avec un cliché d'eux enlacés sur Instagram, le prince Louis de Luxembourg et sa fiancée ont rompu. Ils devaient se marier fin de l'année 2022.

La prince, 35 ans, et l'avocate française Scarlett-Lauren Sirgue, 30 ans, ont déclaré au magazine français Point de Vue qu'ils avaient mis fin à leur romance de quatre ans en raison d'objectifs de vie différents. "Nous n’allons pas nous marier. Pour autant, il n’y a eu aucune ombre, aucun problème sur notre couple mais des divergences d’opinions fondamentales qui nous ont amenés à cette décision", a confié le prince Louis de Luxembourg dans une interview accordée au magazine, avec son ancienne fiancée à ses côtés. Celle-ci acquiesçait sans réserve, décrit l'auteur de l'article.

Et de justifier cette séparation: "Au moment de nos fiançailles, nous avons évidemment abordé les questions relatives à l’entrée de Scarlett dans une famille royale, avec tout ce que cela suppose sur le plan du protocole. Cela ne nous a posé aucune difficulté. Nous nous étions mis d’accord à ce sujet..."

"Nous avons été amoureux l'un de l'autre pendant quatre ans. Nous avons toujours essayé d'être totalement honnêtes l'un envers l'autre. Même lorsque cette honnêteté nous fait mal comme aujourd'hui, nous sommes plus que jamais convaincus qu'elle est cruciale", a développé le couple.

Le prince Louis était auparavant marié à Tessy Antony, avec qui il partage deux fils, le prince Gabriel de Nassau, 14 ans, et le prince Noah de Nassau, 12 ans. Le couple a divorcé en 2019. Tessy s'est remariée depuis avec un homme d'affaires suisse et est devenue maman l'année dernière d'un petit Théodore. Les parents de Noah et de Gabriel entretiennent une relation amicale pour le bien de leurs enfants. Le prince Louis ayant même été invité par son ex épouse au baptême du petit Théodore.

Le prince Louis a ajouté qu'il avait expliqué la situation à ses fils et que même s'ils étaient tristes, ils savaient qu'ils continueraient à voir Scarlett et qu'ils pourraient toujours compter sur elle.

Le prince Louis tient également toujours à la famille de Scarlett, avec laquelle il travaille. Il est médiateur dans la firme des parents de Scarlett, qui emploie des avocats à Paris. Le couple a précisé chérir leur étroite amitié et leur lien étroit.