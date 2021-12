Le prince William révèle avoir souffert d'une dépression après avoir été témoin des conséquences d'un accident dévastateur alors qu'il était pilote d'un hélicoptère ambulance. Dans une remarquable démonstration de franchise, le duc de Cambridge a décrit dans un Podcast comment il s'est senti être englouti par un sombre nuage d'angoisse et de dépression. Ce tourment lui a laissé le sentiment que "le monde entier était en train de mourir autour de lui".

Sa dépression est survenue après être intervenu sur les lieux d'un accident au cours duquel la vie d'un garçon de quelques années de plus que son fils, le Prince George était en danger.

Le futur roi décrit à quel point il a été profondément affecté par ce qu'il a vécu ce jour-là. Accablé par des sentiments dépressifs, il dit que c'était comme si "quelque chose avait changé" en lui. Quelques semaines plus tard, son désespoir s'est intensifié. Comme il le décrit, c'était "comme si quelqu'un avait mis une clé dans une serrure et l'avait ouverte sans que je donne l'autorisation de le faire". Et d'ajouter: "Vous ressentez simplement la douleur de tout le monde, tout le monde souffre. Et ce n'est pas moi. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant.

Le Prince a décrit comment parler à des collègues et rencontrer la famille du petit garçon lui a permis de vaincre ses démons au fil du temps. Il est entendu que William faisait référence à un accident de voiture qui a endommagé le cerveau d'un petit garçon de 5 ans, Bobby Hughes.

Hier soir, la mère du petit garçon, Carly, 40 ans, a déclaré au Daily Mail que le duc de Cambridge les avait contactés après l'accident: "William nous a dit comment cela l'avait affecté en tant que père et comment il ressentait notre douleur. Il est incroyable, un honneur pour notre pays … Je l'ai regardé dans les yeux et, vraiment, il a un cœur bon."

Ce programme intime de 38 minutes intitulé Prince William: Time To Walk a été enregistré pour une série audio Apple dans laquelle des célébrités partagent des souvenirs et choisissent trois chansons symboliques tout en effectuant leur promenade préférée.