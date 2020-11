Meghan Markle et Harry: leur premier Thanksgiving américain avec Archie

Le 26 novembre, les Américains fêtaient Thanksgiving. Installés en Californie depuis plusieurs mois, Harry et Meghan Markle ont fêté cet événement en famille, pour la première fois avec Archie.

L’année 2020 a été éprouvante pour le couple. Après avoir quitté le Royaume-Uni et la famille royale, après une fausse couche cet été, et l’angoisse de la pandémie de coronavirus, Meghan Markle et le prince Harry ont passé un moment en famille pour le premier Thanksgiving d’Archie dans leur maison de Montecito.

Une source du magazine Hello dévoile: "Ils prévoient de profiter d'un repas fait maison avec les plats traditionnels de Thanksgiving, y compris des recettes faites avec les légumes frais de leur jardin." Meghan Markle a sans doute mis ses talents culinaires à contribution et probablement ceux de sa maman, Doria Ragland.