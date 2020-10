Il fait partie des candidats emblématiques de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Dorian, appartenant à la tribu de l'Ouest, a su montré sa persévérance et sa détermination au cours des épisodes déjà diffusés. Toujours en lice pour l'instant, on ignore jusqu'où ira ce contrôleur de train.

Le tournage étant cependant achevé depuis plusieurs mois, il a pu revenir sur cette expérience inédite dans une interview donnée au journal régional La Liberté. Il se confie notamment sur les mois qui ont suivi sa participation au jeu et sur les difficultés qu'il a rencontrées. "J'avais le mal du lit", raconte-t-il. Après avoir dormi pendant des dizaines de jours sur le sable, ses premières nuits à l'hôtel ont été compliquées.

Il n’arrêtait pas de parler des autres aventuriers.

"Dorian trouvait que tout allait trop vite et faisait du bruit", explique Marion, sa compagne. Le retour à la vie normale fut difficile et son couple en a souffert. "Il était physiquement là mais pas vraiment et il n’arrêtait pas de parler des autres aventuriers. Il avait besoin d’eux (...) J’avais envie de retrouver mon couple mais il a fallu le partager", poursuit-elle.

Aujourd'hui, le couple dit avoir retrouvé une certaine sérénité. Le contrôleur de train suit désormais une formation pour devenir coach sportif.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce mercredi 28 octobre ?

Nouveau Comité de concertation vendredi: 3 scénarios sur la table dont le reconfinement total