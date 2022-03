"C'est MAGIQUE": dans Top Chef, le "maître du feu" Francis Mallmann dévoile les étapes d'une de ses recettes phares (vidéo)

Pour la deuxième épreuve, les candidats ont dû surprendre en ne cuisinant qu'avec le feu comme Francis Mallmann. Ce Chef argentin est connu et reconnu partout dans le monde comme le "maître du feu", un type de cuisson qu'il utilise de l'entrée au dessert. Le célèbre chef a dévoilé une de ses recettes : faux filet, tour de pomme de terre et sauce chimichurri.



Pour commencer, Francis Mallmann met du sel et de l'huile d'olive sur le faux-filet avant de le cuire sur une plancha. "Le feu doit faire une amitié avec la viande. Il faut respecter ces premières touches", dit-il. Dans sa recette, la viande doit être saignante.



Ensuite, le chef fait bouillir des pommes de terre. Il les écrase à la main lorsqu'elles sont encore chaudes. Il met les pommes de terre sur la plancha "pour être craquantes". Il les arrose de beurre pendant qu'elles sont sur le feu. "Ça crépite, c'est magique".



L'Argentin fait une sauce chimichurri, sauce nationale en Argentine. C'est de l'eau avec du sel et de l'huile d'olive, du persil, de l'origan, de l'ail et du piment rouge.



Pour finir, le chef dresse son plat. Il alterne deux fois le steak, la sauce et la pomme de terre. "Ça fait une belle tour et ça, c'est très beau".