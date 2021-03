Philippe Etchebest et Paul Pairet, duo comique de Top Chef: morceaux choisis (vidéo)

Cette année, la célèbre épreuve Qui peut battre Philippe Etchebest s'est transformée en : Qui peut battre Philippe Etchebest et Paul Pairet. Difficulté supplémentaire pour les candidats et défi également pour les deux chefs. En effet, d'une côté, il y a Paul Pairet, la force tranquille, et Philippe Etchebest, plus explosif, plus nerveux. Et le duo fonctionne plutôt bien, surtout quand il s'agit de se charrier, tant dans les coulisses que su le plateau.

Avant l'épreuve, le premier est plutôt détendu : "De toute façon, en 45 minutes, on a fini ou on a pas fini, tant pis", lance le chef de la brigade violette pour se déstresser. "Non non non, pas tant pis, lui répond le chef de la brigade bleue. On va finir, et on va finir premiers". "Je compte même finir devant Philippe Ectchebest, c'est pour te dire que je suis pas là pour rigoler", ajoute Paul Pairet, faisant éclater de rire son comparse.

Au moment de monter sur le plateau, les deux hommes s'entraînent à faire un regard de tueurs pour impressionner les candidats. "Tu les regarde bien dans les yeux en rentrant. C'est méchant, agressif. Tu leur fais peur", explique le chef Etchebest. En coulisses, la bonne humeur est omniprésente. Sur le plateau aussi, ils n'ont pas manqué une occasion pour rigoler, sauf peut-être quand Paul Pairet était trop concentré.

Découvrez en vidéo ces petits moments comiques de cette épreuve.