Le Dilemme d'Auriane: végétarienne, elle se demande si elle a le droit de manger les restes de viande pour éviter le gaspillage

Auriane est végétarienne depuis 5 ans. La femme de 29 ans ne mange plus de viande en raison de ses préoccupations environnementales. Son dilemme est le suivant : est-ce que je pourrais manger de la viande pour éviter le gaspillage alimentaire alors que je suis végétarienne ? Auriane a débuté un blog de cuisine pour partager sa passion du végétarisme, mais aussi pour "décomplexifier ce monde-là et casser un peu les clichés".

"On pense qu'on mange des graines, du quinoa et des carottes, mais en fait la réalité est qu'on mange des choses extrêmement bonnes", explique la Bruxelloise.



Le déclic s'est fait lorsqu'Aurianne a fait un master sur le futur de l'alimentation. Elle a découvert des chiffres interpellants sur la production de la viande. "J'ai décidé d'arrêter d'en manger", précise-t-elle.

Devenir végétarienne n'a pas été facile, car Auriane est fille de boucher. "J'ai fait ce que j'aime appeler un "coming out" dans ma famille. Ils l'ont accepté", poursuit-elle.



Il arrive à la jeune femme de se retrouver face à de la viande qui va être jetée ce qui est extrêmement dur pour elle de voir cette viande gaspillée, car c'est aussi une des problématiques environnementales. "Donc voir cette viande partir à la poubelle ça me fait vraiment mal au coeur", confie Auriane.



"J'ai peur que mon image de végétarienne soit impactée si je mange un bout de viande", ajoute celle qui a fait du végétarisme son métier. Son activité est de développer des recettes végétariennes pour des magasins et des magazines. C'est donc le regard des autres qui est problématique pour elle.





Pour connaître l'avis du public à propos du dilemme d'Auriane, rendez-vous sur RTL tvi ce mercredi à 20h25.