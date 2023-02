"Aventuriers dans l'âme, mais pas voyageurs": qui sont Jason et Paloma, les deux Montois de la nouvelle saison de Pékin Express ?

La 17e saison de Pékin Express arrive sur Plug RTL, et cette année encore, un duo belge fera partie du jeu. Paloma et Jason, un couple de Montois s'est lancé dans l'aventure, tournée cette année en Amérique du Sud. Rencontre avec les Belges qui nous feront vibrer cette saison. Rendez-vous dès le samedi 18 février à 20h10.

Deux Belges se sont lancés dans l'aventure Pékin Express cette année encore. Il s'agit de Paloma, 28 ans, artiste rêvant de devenir comédienne, et Jason, 32 ans, qui travaille dans les nouvelles technologies et la finance. "L'artiste et le cerveau", plaisantent-ils d'entrée de jeu.

Les deux Montois forment un couple plutôt atypique. Ils refusent de rentrer dans des cases et de suivre un modèle de vie tout établi.

"On n'aime pas faire les choses dans l'ordre ou de façon imposée par la société. Être en couple, se marier, acheter une maison, tout ça, on ne veut pas faire comme tout le monde. On veut vivre au jour le jour et notre rêve, c'est de faire le tour du monde en mobile-home", expliquent-ils.

Paloma raconte qu'elle avait cette envie de liberté depuis toujours : "Depuis toute jeune, je sentais que je n'étais pas alignée avec tout ce qu'on nous dit de faire et quand j'ai rencontré Jason, je me suis rendu compte qu'on avait la même vision de la vie. On est alignés", lance-t-elle. "Demain, on peut prendre notre chien et aller vivre à l'autre bout du monde si on en a envie. On n'a pas de contraintes, c'est ça la vraie liberté", confirme Jason.

Le couple n'avait jamais fait de grand voyage avant Pékin Express, ils étaient seulement partis une fois en vacances dans le sud de la France. Pour se lancer dans cette aventure, Paloma a dû vaincre certaines craintes : "Je n'avais jamais pris l'avion, car j'ai toujours eu peur qu'il s'écrase. Je n'avais jamais fait de stop non plus, et puis, il y avait la crainte de la barrière de la langue".

J'aurais aimé vivre dans la savane avec une machette

Si le couple se définit comme "aventurier dans l'âme, mais pas voyageur", on sent directement chez eux qu'ils sont très sociables. Ce qui est un atout considérable dans une telle aventure.