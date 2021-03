Voici la réaction de Philippe Clement après Standard-Bruges en Croky Cup jeudi soir.

Notre journaliste Sébastien Capette a tenu à montrer à Philippe Clement les images de la faute de main de Simon Mignolet. L'entraîneur du Club de Bruges a accepté de les regarder, mais sa réponse a fusé: "Comme ça, je pense que c'est main de Mignolet. Mais vous pouvez aussi me montrer les images du but du Standard alors? Car j'en ai reçu et il y a hors-jeu...". D'après notre équipe en équipe en plateau, composée d'Anne Ruwet, Georges Grün et Philippe Vande Walle, le but des Rouches est valable, le ou les joueurs concerné(s) par les propos de Clement étant partis à la limite du hors-jeu.

Sur le match, le coach des Blauw & Zwart a tenu à retenir la bonne prestation de ses joueurs: "Le Standard n'a eu qu'une seule occasion. Dans les circonstances qu'on connaît (Covid-19, ndlr), mes joueurs ont fait un bon match avec des occasions pour marquer des buts. La possession était pour nous, la domination était pour nous, les occasions étaient pour nous. Mais la carte rouge et le but qu'on se voit accordé puis refusé, c'est difficile. Et aussi le fait que le VAR ne soit pas là... On dit que les clubs ne sont pas intéressés par la Coupe de Belgique, mais Bruges l'est! Et les autres clubs aussi. Ce n'est vraiment pas professionnel de la part de l'organisation, par respect pour les joueurs, les entraîneurs, les arbitres. Parce que tout le monde a pris l'habitude de jouer avec le VAR. Ok, parfois il y a aussi des problèmes, mais moins qu'aujourd'hui. Si on a le VAr aujourd'hui, c'est 0-0 après 90 minutes et ensuite, nous avions encore une chance de nous qualifier".