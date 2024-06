Belgique-Roumanie EN DIRECT: une pluie de changements dans le onze des Diables Rouges

Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live du duel entre la Belgique et la Roumanie, important pour la qualification de ce groupe E.

La composition des Diables Rouges est arrivée. Jan Vertonghen et Arthur Theate retrouvent leur place dans la défense. Tielemans est aligné d'entrée aussi, avec Lukebakio sur un flanc et Doku sur l'autre. Lukaku est évidemment présent en pointe.

La Roumanie ne procède qu'à un seul petit changement. Man remplace Coman qui était aligné contre l'Ukraine, pour le reste, le onze est le même. Les cadres sont tous là, comme Dragusin et Dragus, mais aussi les deux Marin.

Ce que vous ne saviez pas sur la Roumanie, on vous le livre en vidéo avec Anne Ruwet et Alexandre Braeckman.

Roumanie : Nita, Blancu, Burca, Dragusin, Ratiu, Marin, Mihaila, Stanciu, Marin, Man, Dragus

L'avant match

Les Diables Rouges joueront probablement déjà le match le plus important de leur Euro 2024 face à la Roumanie samedi à Cologne (21h00). Cinq jours après la défaite face à la Slovaquie, la Belgique devra impérativement s'imposer face aux Roumains en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale et de la première place du groupe.

Pour ce deuxième match du groupe E, Domenico Tedesco pourra compter sur deux retours importants avec Jan Vertonghen et Arthur Theate. Vertonghen devrait retrouver sa place aux côtés de Wout Faes au coeur de la défense et Theate à l'arrière gauche, poste où Yannick Carrasco avait dépanné contre la Slovaquie. Seul bémol, l'absence d'Axel Witsel qui est de nouveau gêné par sa blessure à l'aine et n'a pas effectué le déplacement.