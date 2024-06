"Ne me ramenez pas à la maison": à Cologne, les fans des Diables Rouges mettent une ambiance de folie

Et déjà une question : les supporters sont-ils confiants ? "Je peux vous dire que l'ambiance est déjà très très chaude autour de moi. Les supporters que nous avons suivis en car ce matin sont là, excités et impatients d'être ce soir (...)" explique-t-il.

Aux côtés de notre journaliste, un fan surnommé Bouba, qui compte bien donner de la voix ce soir lors de la rencontre. "L'ambiance monte crescendo. Ici, on est au top, on vient de rejoindre le parking. Ça monte, ça monte, ça monte. Avec le match qu'il y a eu hier de l'Ukraine, je pense qu'on peut encore arriver à la première place. On est tous chauds. Et là, si les joueurs ne le comprennent pas, et les supporters, on ne va pas y arriver. Mais on va le faire aujourd'hui, on va le faire", s'enthousiasme le supporter.

D'autres s'illustrent avec humour. Dans une fan zone, des Belges ont ainsi chanté "Please don't take me home", que l'on peut traduire par "Ne me ramenez pas à la maison", en référence à une éventuelle élimination très précoce dans cet Euro 2024. Un autre fan a lui gentiment accompagner une vieille dame allemande dans la rue, dans une atmosphère qui semble très positive.

Hâte de voir l'ambiance au stade ce soir.