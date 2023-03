Domenico Tedesco dévoile ce midi sa PREMIÈRE sélection à la tête des Diables Rouges: à quoi faut-il s'attendre ?

Domenico Tedesco va dévoiler vendredi à 12h00 à Tubize sa toute première sélection en tant qu'entraîneur des Diables Rouges. La Belgique se rend en Suède le 24 mars pour son premier match de qualifications pour l'Euro 2024 et en Allemagne pour un match amical le 28 mars. Rendez-vous de 12h à 12h45 sur RTL play pour Le Debrief, avec Anne Ruwet, Marc Delire et Silvio Proto.

Nommé à la tête des Diables Rouges le 8 février après le départ de Roberto Martinez, Tedesco fait déjà face à des certitudes pour sa première sélection. Eden Hazard, Toby Alderweireld et Simon Mignolet ont pris leur retraite internationale tandis que Youri Tielemans et Thorgan Hazard sont blessés. Autre certitude, l'entraîneur allemand peut toujours compter sur la présence de nombreux cadres dont Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Axel Witsel et Dries Mertens.

Avec le retrait de Mignolet, Koen Casteels devrait passer N.2 derrière Courtois et le poste de troisième gardien devrait se jouer entre Matz Sels, Thomas Kaminski et Maarten Vandevoordt. Le départ d'Alderweireld a également libéré une place en défense. Arthur Theate, Zeno Debast et Wout Faes devraient être appelés aux côtés de Vertonghen.