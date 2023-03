Domenico Tedesco va annoncer sa PREMIÈRE sélection de Diables Rouges ce vendredi: à quoi pourrait-elle ressembler?

A midi, le nouveau sélectionneur de l'équipe belge dévoilera une partie de sa stratégie "nouvelle génération". Rendez-vous dès 12h sur RTL play: une émission spéciale Le Debrief, avec Anne Ruwet, Marc Delire et Silvio Proto, analysera en direct la conférence de presse !

C’est LA sélection que tout le monde attend en Belgique. Domenico Tedesco, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges annoncera ce vendredi midi qui il emmènera avec lui en Suède et en Allemagne pour ses deux premiers matches à la tête de notre équipe nationale. Va-t-il rester sur les mêmes bases que Martinez ? Va-t-il tout changer pour faire place à la jeunesse ? Nous avons imaginé à quoi pourrait ressembler la première liste du nouveau sélectionneur. > Rendez-vous sur RTL play dès 12h ce vendredi !

Ils sont certains d’y être Si Eden Hazard et Toby Alderweireld ont tous les deux décidé de mettre un terme à leur carrière internationale, il ne fait aucun doute que l’équipe sera construite autour des cadres que sont Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku. Au niveau des gardiens, la hiérarchie est chamboulée à la suite de la retraite internationale de Simon Mignolet. Derrière l’inévitable Thibaut Courtois, on retrouvera donc Koen Casteels, qui a porté le brassard de capitaine ce week-end à Wolfsburg. Pour la troisième place, le jeu est ouvert et dépendra de la vision de Domenico Tedesco. S’il continue dans la lignée de Roberto Martinez, c’est logiquement Matz Sels, véritable taulier de Strasbourg, qui sera choisi. S’il fait place à la jeunesse, Maarten Vandevoordt pourrait être la grosse surprise de la sélection. Le portier de Genk est le plus grand espoir belge à ce poste et rejoindra Leipzig à l’été 2024. Une transaction qui a été conclue en avril 2022 quand le coach des Allemands n’était autre que… Domenico Tedesco. Et puis, rien ne dit que le sélectionneur ne fera pas comme son prédécesseur en sélectionnant 4 gardiens. Dans ce cas, le choix ne se poserait plus.

À l’arrière, le chantier s’annonce colossal. Jan Vertonghen devrait s’imposer comme le patron de la défense, mais qui sera là pour l’accompagner ? Arthur Theate et Wout Faes semblent tenir la corde. Les deux jeunes défenseurs (22 et 24 ans) sont tous les deux titulaires indiscutables respectivement à Rennes et Leicester. Dans l’optique d’une défense à quatre, un quatrième arrière central, de préférence droitier, est indispensable. Si Tedesco persiste avec une défense à 3, un cinquième homme, au minimum, fera son apparition. Mais impossible de citer ces noms avec certitude, nous évoquerons les différentes possibilités un peu plus loin dans cet article. Dans les couloirs, Meunier et Castagne semblent indiscutables, mais la fragilité du latéral de Dortmund pourrait poser des problèmes. Le natif de Saint-Ode est à la peine en Allemagne cette saison, avec seulement une petite minute jouée en équipe première depuis la fin de la Coupe du Monde. Thomas Meunier a passé les quatre derniers matches de son équipe sur le banc, au point d’aller prendre des minutes avec les U23 du Borussia ce week-end. Au milieu de terrain et à l'attaque, Witsel reste indispensable de par son profil de pur numéro 6 et on voit mal Tedesco se passer d’Amadou Onana, la révélation du Mondial. Leandro Trossard, désigné comme le successeur d’Eden Hazard pour animer le côté gauche de notre équipe nationale, a repris la compétition ce week-end. Ennuyé par une blessure face à Bournemouth, le Gunner était à nouveau titulaire face à Fulham et s’est illustré en distribuant trois passes décisives en 25 minutes. Lui aussi s’est illustré ce week-end: Loïs Openda a su dépasser une méforme passagère en inscrivant un triplé en… 5 minutes. Auteur d’une bonne saison en général, le Lensois devrait être la doublure de Romelu. Le Nordiste semble avoir pris l’avantage sur un Batshuayi exilé en Turquie. Yannick Carrasco tiendra également sa place, et Charles de Ketelaere, malgré une première saison compliquée à Milan, devrait également être présent.

Ils ont encore un doute Michy Batshuayi pourrait payer son choix d’avoir rejoint Fenerbahçe. Rien ne garantit que Tedesco prendra trois buteurs, et n’oublions pas que Charles de Ketelaere peut dépanner à ce poste. Lukebakio, qui déclarait que le sélectionneur le "connaissait assez bien" pourrait en être, mais part avec un désavantage sur Batshuayi, qui enchaîne les buts en sélection. En défense, Zeno Debast, droitier, pourrait à nouveau recevoir sa chance. Le jeune Anderlechtois connaît déjà le groupe et apprend tous les jours aux côtés de Jan Vertonghen. Bornauw s’est imposé à Wolfsburg, dans un championnat que notre sélectionneur connaît bien. Il pourrait donc en profiter pour faire son retour en équipe nationale. Il avait profité de la sélection des « Moins de 50 capes » il y a un an pour jouer un match entier, en amical, contre le Burkina Faso. Le polyvalent Dendoncker, très peu utilisé à Aston Villa, pourrait aussi plaire par sa polyvalence. Leander peut à la fois jouer milieu de terrain et défenseur central, un poste où l’on manque cruellement d’expérience. (Theate a joué 4 matches, Faes, seulement 5 minutes). Sur le côté, la présence de Saelemaekers dépendra avant tout du système choisi par le sélectionneur. Dans l’optique d’une défense à quatre, Alexis et ses lacunes défensives seraient moins intéressants. En revanche, comme piston, il est probablement la meilleure doublure à Castagne et Meunier. Ils sont très incertains À 30 ans, Hans Vanaken a raté un transfert à West Ham cet été qui aurait pu le faire passer dans une autre dimension. L’état de forme actuel de Bruges ne joue pas en sa faveur et la montée en puissance d’Onana rend le profil du Limbourgeois moins intéressant. Dries Mertens, déjà remis en question avant la Coupe du Monde, se fait vieux. Du haut de ses 35 ans, le Louvaniste a troqué son maillot du Napoli pour celui de Galatasaray au mercato estival et a connu un début de saison compliqué avant de retrouver un peu de tranchant depuis le Mondial. Un rendement peut-être insuffisant pour Dries qui vit ses dernières années au plus haut niveau. Au cœur du jeu, Orel Mangala et Dennis Praet auront leur carte à jouer, mais les deux joueurs sont à la peine en Premier League et ne représentent plus de grands espoirs belges. À l’avant, Divock Origi, très peu utilisé à Milan, reste encore la quatrième voire cinquième roue du carrosse. Ils sont jeunes, mais peuvent y croire Quand on parle d’espoir belge, un nom est sur toutes les lèvres : Roméo Lavia. Le crack de 19 ans s’est rapidement fait une place dans le onze de Southampton, en Premier League. Même si le club du sud de l’Angleterre est en mauvaise posture en championnat, le jeune Belge crève l’écran et se positionne comme le digne successeur d’Axel Witsel comme pare-chocs devant la défense. Toujours en Angleterre, Albert Sambi Lokonga retrouve du temps de jeu à Crystal Palace, mais n’aura pas beaucoup d’occasions de se montrer d’ici l’annonce de la liste. Une autre pépite se met en évidence, en Eredivisie cette fois. Johan Bakayoko a 19 ans et fait son trou au PSV. Buteur à trois reprises lors des cinq derniers matches, son profil de pur flanc droit serait un atout majeur dans la sélection. De plus, Domenico Tedesco ne devra pas tarder à le sélectionner s’il compte sur lui à l’avenir car le joueur possède également la nationalité ivoirienne. Il a déclaré qu’entre la Belgique et la Côte d’Ivoire « le choix serait incroyablement difficile ». Et puis, notre championnat belge aussi regorge de jeunes qui rêvent des Diables Rouges. Arthur Vermeeren de l’Antwerp fait preuve d’une maturité remarquable au milieu de terrain, mais il a été repris avec les U19. À Genk, Mike Trésor possède des statistiques incroyables (7 buts et 18 passes décisives) en championnat. Tout comme son capitaine, Bryan Heynen, 26 ans, très en vue cette saison. Ce à quoi il faut Maxim De Cuyper, seul véritable latéral gauche belge. Prêté à Westerlo par le Club de Bruges, le natif de Knokke doit encore progresser défensivement mais possède des qualités offensives non-négligeables. Arrivé aux Glasgow Rangers cet hiver, Nicolas Raskin a un coup à jouer, mais l’entrejeu semble bien embouteillé et le milieu central n’a joué que quatre petits matches en Ecosse. Les espoirs débuteront leur Euro le 21 juin contre les Pays-Bas et auront à cœur de bien le préparer. Des joueurs comme Verschaeren, Matazo, Siquet ou De Winter ne devraient pas franchir le cap avant cette échéance. William Balikwisha, convoqué par le Congo, s’éloigne, lui, de notre équipe nationale. Ils ont besoin d’un miracle Les joueurs présents dans cette catégorie ne doivent pas se faire beaucoup d’illusions, il sera très compliqué pour eux d’obtenir une place dans la liste des sélectionnés. On citera par exemple Boyata, relégué sur le banc à Bruges, Denayer, exilé aux Emirats Arabes Unis, Januzaj, flop total à Séville et parti à Basaksehir en Turquie, ou encore Vanzeir et Benteke, qui viennent de commencer la saison en MLS. Chez nous, Siebe Van Der Heyden, Brandon Mechele et Chadli ne devraient pas recevoir leur chance, tout comme Thomas Foket, pourtant titulaire dans l’invincible Stade de Reims de Will Still. Ils sont à l’infirmerie Les Diables se déplaceront en Suède (qualifications pour l’Euro 2024) et en Allemagne (match amical) sans Youri Tielemans. Touché à la cheville face à Arsenal, le joueur des Foxes ne pourra pas tenir son rang, tout comme Jérémy Doku, pas épargné par les blessures. Le Rennais souffre d’une lésion musculaire et ne pourra probablement pas être présent. Enfin, Thorgan Hazard aussi est incertain. Prêté par Dortmund au PSV Eindhoven, le Brainois n’a toujours pas repris le chemin de l’entrainement.