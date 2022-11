Les Diables Rouges à leur premier entraînement au Qatar: deux joueurs de taille absents sur la pelouse

C'est ce dimanche que les Diables Rouges entament leur premier entraînement pour la Coupe du Monde au Qatar. L'attaquant Romelu Lukaku et le défenseur Thomas Meunier sont absents de cette séance.

Les Diables Rouges ont débuté ce dimanche leur premier entraînement public au Qatar sans leur buteur vedette Romelu Lukaku, blessé à la cuisse gauche avant le Mondial et attendu au mieux pour le dernier match de groupe face à la Croatie.

Atout majeur de notre équipe nationale, l'attaquant de 29 ans poursuit comme prévu sa convalescence et manquera les deux premières rencontres, mercredi face au Canada et dimanche face au Maroc.

Les demi-finalistes du Mondial 2018 espèrent le récupérer pour le sommet annoncé du groupe F face aux vice-champions du monde croates, le jeudi 1er décembre.

Son remplacement à la pointe de l'attaque reste incertain: doublure habituelle du Milanais, Michy Batshuayi (Fenerbahce) a débuté vendredi la rencontre amicale face à l'Egypte, perdue 2-1, mais a laissé sa place à la mi-temps au jeune Lensois Loïs Openda, qui a marqué.

On a un superbe hôtel et un endroit pour regarder les matches tous ensemble

Arrivés dans la nuit de vendredi à samedi après leur défaite à Koweit City, les Diables Rouges s'étaient contentés samedi d'une séance de récupération dans leur camp de base de Salwa Beach, l'un des plus excentrés du Mondial avec celui des Allemands. Les Belges se sont installés à une centaine de kilomètres au sud-ouest de la corniche de Doha, loin de l'effervescence du tournoi qui s'ouvre ce dimanche, exceptionnellement compact avec ses huit stades massés dans un petit périmètre.

"Ici, on est beaucoup plus tranquilles, on a plus de temps pour la récupération et pour être en groupe. C'est sûr qu'on est bien cloisonnés", approuvait samedi soir Timothy Castagne, le latéral de Leicester.

"Je pense que ça peut être bénéfique à l'équipe. On a un superbe hôtel et un endroit pour regarder les matches tous ensemble, ça fait déjà Coupe du Monde aussi".

Le pays organisateur, le Qatar, ouvrira la compétition ce dimanche à 17h dans un match l'opposant à l'Équateur.