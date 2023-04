Festival de buts et victoire spectaculaire de Crystal Palace face à West Ham

Les Hammers ont ouvert le score sur leur première frappe de la rencontre via Tomas Soucek (10e ,0-1). Dans les dix minutes qui suivaient ce but, Jordan Ayew plaçait un ballon dans le petit filet droit pour remettre les deux équipes à égalité (15e, 1-1) et Wilfried Zaha mettait Palace aux commandes dans la foulée (20e, 2-1). Sur une erreur de la défense des Hammers, Jeffrey Schlupp faisait le break (30e, 3-1).

Michail Antonio portait à cinq le nombre de buts dans cette première période en réduisant l'écart au marquoir (36e, 3-2). Après un break de trente minutes sans but, Eberechi Eze redonnait de l'air à Crystal Palace en convertissant son penalty (66e, 4-2). Nayef Aguerd relançait une nouvelle fois le suspense de la rencontre en redonnant un espoir à West Ham (73e, 4-3).