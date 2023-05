"Cette semaine, ta fille va mourir": Alderweireld reçoit des insultes et des menaces après avoir offert la victoire à son club

Ce week-end, l'Antwerp a battu Genk dans le cadre de la 2e journée de playoffs (2-1) et a pris la première place du championnat belge, au détriment de son adversaire. Le tout au terme d'un match rythmé par des penalties et des cartons rouges à l'encontre des Limbourgeois. Alderweireld s'est distingué grâce à un très bon match, ponctué par un penalty que Maarten Vandevoordt n'a pu qu'effleurer (45e minute).

"Cette semaine, ta fille va mourir", "t'es incapable de gagner sans l'arbitre, cancer", "tu as gâché la Coupe du Monde des Diables Rouges à cause de ta lenteur et de ta nullité" ou encore "si Dieu veut, ta famille mourra" : les mots sont d'une violence inouïe.

Alderweireld a fait part de son désarroi :"Il y a des limites à tout. Je peux supporter pas mal de choses, mais menacer ma famille me dépasse. Je ne comprends pas pourquoi vous écrivez ceci et où vous vous voulez en arriver." Il n'a pas précisé si une plainte avait été déposée.

Plusieurs personnalités ont commenté la publication du défenseur central, dont Radja Nainggolan, son ancien coéquipier en sélection nationale :"Si seulement ils avaient le culot de le faire avec leur vrai nom..."