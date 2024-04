La Gantoise poursuit sa course en tête, toujours pas de victoire pour le Standard

La Gantoise a remporté un quatrième succès en cinq matchs mardi soir en s'imposant 0-2 sur la pelouse de Saint-Trond lors de la 5e journée des Europe Playoffs de Jupiler Pro League. Les joueurs de Hein Vanhaezebrouck, qui ne sera pas prolongé en fin de saison, sont leaders et comptent six points d'avance.

Dans le même temps, Westerlo et Louvain ont fait match nul 1-1 au Kuipje. Les Campinois ont ouvert le score grâce à un coup de tête de Ravil Tagir (25e) mais se sont fait rejoindre en deuxième période. À la réception d'un centre de la gauche, Mathieu Maertens a devancé Nick Gillekens et marqué d'une déviation subtile (78e).

Le Standard et Malines se sont enfin quittés sur un score nul et vierge à Sclessin. Le match a surtout été marqué par une courte interruption de la rencontre pour des jets de fumigènes depuis les tribunes (12e). Les Liégeois n'ont toujours pas gagné dans les playoffs (quatre nuls, une défaite).

À mi-parcours des Playoffs pour l'Europe, La Gantoise domine largement le classement avec 36 points, six de plus que Malines (30), deuxième. Suivent Saint-Trond (27), OHL (23), le Standard (21) et Westerlo (17).