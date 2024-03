Saint-Trond ne tremble pas et s'impose à domicile face à Westerlo

En seconde période, Westerlo s'est créé une belle occasion et la malheureuse déviation d'Eric Bocat a nécessité un arrêt réflexe de Zion Suzuki pour éviter un but contre son camp (51e). Saint-Trond a fait le break en toute fin de rencontre. Joel Fujita s'est joué de la défense campinoise avant de servir parfaitement Steuckers qui s'est offert un doublé (84e, 2-0).

Il s'agissait de la première rencontre de Westerlo depuis les événements face à Genk lors du dernier match de la phase classique. Une rencontre qui a suscité la polémique à la suite du comportement des joueurs sur le terrain qui, compte tenu du score (1-1), n'ont plus voulu prendre de risque en laissant Genk faire la passe à dix. Une polémique qui aura poussé la direction de Westerlo à se séparer de Rik De Mil et à promouvoir Bart Goor d'assistant à T1 intérimaire.

Lundi, suite et fin de la première journée des Champions' Playoffs avec deux rencontres : le derby brugeois entre le Cercle et le Club (13h30) et le déplacement de l'Union Saint-Gilloise du côté de Genk (18h30).