Trois buts en 20 minutes et trois points pour le Standard à Ostende

Les Rouches ont pris un départ tonitruant, menant 0-3 après 19 minutes. Le premier but tombait après 8 minutes. Une reprise de Noah Ohio terminait sa course au fond des filets avec la complicité involontaire de Guillaume Hubert et Mateo Barac, qui déviait le cuir dans son but. Trois minutes plus tard, c'était déjà 0-2 après le but d'Ohio. Marlon Fossey plaçait le Standard sur du velours en faisant 0-3 à la 18e minute. Un

Ostende relançait quelque peu le suspens en réduisant l'écart par Kevin Arase à la 40e minute mais le KVO se retrouvait réduit à dix à la suite de la carte rouge d'Osaze Urhoghide, exclu pour un tacle les deux pieds en avant sur Zinckernagel à la 60e minute.