Angleterre: Liverpool en tête, Manchester United s'effondre

Liverpool a encore fait mouche en fin de match contre Crystal Palace (2-1), sur ses deux tirs cadrés de la rencontre, et chipé la première place à Arsenal, mis sous pression avant de défier samedi (18h30) Aston Villa, troisième membre du podium.

Toujours aussi irrégulier, Manchester United s'est effondré 3-0 à Old Trafford contre Bournemouth et reste bloqué à la sixième place, coincé entre Tottenham et Newcastle qui s'affrontent dimanche à Londres.