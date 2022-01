Après les déclarations chocs de Lukaku, la sanction du Diable est connue

(c) AFP

L'interview choc que Romelu Lukaku a donné à Sky Italia ne restera pas impunie. Le Diable Rouge s'était ouvertement plaint qu'il n'était pas heureux de sa situation à Chelsea et que son envie, lors du mercato, était de rester à Milan, ajoutant qu'il retournerait un jour dans le club lombard.

L'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, a confirmé que ces déclarations n'ont pas fait plaisir du tout dans les couloirs de Stamford Bridge. "Nous le sanctionnerons", avait-il déclaré.

Le journal anglais The Athletic affirme que la sanction choisie par Tuchel est de se passer du Diable Rouge pour le match contre Liverpool ce dimanche. "Romelu Lukaku n'est pas dans l'équipe pour affronter Liverpool", rapporte The Athletic.

Il s'agit d'une décision forte de l'entraîneur allemand qui décide de se passer d'un élément offensif important dans un match capital. Le choc entre les Blues et les Reds est l'un des plus importants de la saison, les deux équipes sont respectivement 2e et 3e du championnat avec un petit point d'écart à peine.