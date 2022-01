Alors que des rumeurs rapportant une envie d'Eden Hazard de quitter le real Madrid afin de retrouver d'avantage de temps de jeu, l'entraineur du club madrilène a tenu à clarifier la situation.

"Je peux confirmer qu'Eden Hazard fait partie de nos plans pour la saison prochaine", a déclaré le coach italien.

Le Diable Rouge, monté au jeu en fin de rencontre en Coupe du Roi, a permis à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition grâce à un but tombé dans les derniers instants de la rencontre.

Après la victoire, Ancelotti avait déclaré "Eden Hazard et Isco ont été déterminants, c’est la victoire qui m’a donné le plus de joie cette saison. Eden a réussi son match, ce qui signifie qu’il mérite peut-être de jouer plus".

Avec sa bonne prestation et son but, Hazard vient peut-être de regagner un crédit qu'il avait perdu depuis quelques mois. Avec la déclaration de son coach, il semble que la situation d'Eden Hazard pourrait s'améliorer dans les prochaines semaines.

Premier élément de réponse dimanche, lors du match du Real Madrid contre Elche en championnat.