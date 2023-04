Coupe de France: Kombouaré veut tout gagner, mais peut tout perdre

Les dix prochains jours seront décisifs: samedi en Coupe de France, les Canaris peuvent rééditer l'exploit de l'an dernier, s'offrir un doublé comme en 1999/2000 et un nouveau billet pour la Ligue Europa.

Entre une lutte tendue pour le maintien et une finale de Coupe de France, Antoine Kombouaré vit actuellement une singulière combinaison de ses deux précédentes fins de saison à Nantes, dans l'incertitude totale pour la suite.

Mais la semaine prochaine en championnat, ils n'auront pas le droit à l'erreur face à Brest puis Strasbourg, concurrents directs au maintien, sous peine de trembler jusqu'à la dernière minute comme en 2021, voire de sombrer.

"On a deux immenses défis", a expliqué Kombouaré cette semaine. "Bien sûr qu'on peut tout perdre, mais on peut aussi tout gagner. On l'a dans les pieds, il faut y croire".

Avec un discours fédérateur, un brin de chance et des joueurs qui ont su se sublimer par moments, l'entraîneur kanak avait réussi ces deux défis. Mais il n'a pas eu à les mener de front: lors de la finale remportée contre Nice l'an dernier (1-0), le maintien était acquis.